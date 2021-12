"Precisamos de aceitar que quando se perde não se esquartejam treinadores ou atletas"

Palavras na cerimónia destinada a comemorar os dez anos de Fernando Gomes na presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na Cidade do Futebol, que juntou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro António Costa e Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, entre outras figuras.

Desporto: "Nos 10 anos que levo na presidência da Federação Portuguesa de Futebol, o Jorge Fonseca foi campeão mundo de judo duas vezes. A Patrícia Mamona foi campeã europeia do triplo salto duas vezes e o Pedro Pichardo uma. Portugal foi campeão europeu de ténis de mesa por equipas uma vez. O Rui Oliveira foi campeão europeu de pista, em ciclismo, uma vez. A Auriol Dongmo campeã europeia do lançamento do peso uma vez. O Fernando Pimenta campeão do mundo na canoagem quatro vezes em duas distâncias. Ele e o Emanuel Silva campeões do Mundo uma vez em dupla. A Telma Monteiro foi campeã europeia de Judo duas vezes. Afinal o que nos ensinam estes desportistas portugueses? Ensinam-nos que perder é muito mais frequente do que ganhar, mas que não desistir da superação é a característica essencial de um desportista vencedor."

Desigualdade: "No caso destes há uma distância enorme para o futebol. Financeiramente ganham muitíssimo menos, vivem travessias de sombra quase permanentes e exigem-lhes o céu quando o sol mediático lhes bate na cara. O que há de profundamente injusto em tudo isto? O desequilíbrio, a desigualdade, a exigência desproporcionada dos que apenas se levantam em dias de sol. Sou, como creio que sabem, um ex-atleta de uma modalidade desportiva que não o futebol. Isso ter-me-á permitido olhar o desporto de forma especialmente próxima. Os sucessos desportivos que enumerei são esporádicos. Temos de ter a humildade de o reconhecer."

Desafio: Os sucessos desportivos que enumerei são esporádicos. Temos de ter a humildade de o reconhecer. Portugal tem, no conjunto de todas as suas participações olímpicas dos últimos 12 anos, duas medalhas de ouro conquistadas. Qual é então o desafio do desporto todo e também do futebol? O desafio é fazer com que o esporádico passe a sistemático. E para que isso aconteça, não tenham dúvidas, precisamos de aceitar que perder faz parte do desporto. Que quando se perde não se esquartejam treinadores ou atletas e não se entregam cabeças à sorte como se a culpa fosse uma palavra necessária a seguir a cada jogo, a cada corrida, a cada lançamento mal sucedido. Não. Quem não for capaz de aceitar que a derrota faz parte do léxico do desporto, presta um bom serviço ao País se se dedicar a outra atividade."

Cidadania: "Os valores do desporto são guardados por eles, pelos desportistas. Questiono muitas vezes qual terá sido o dia em que deixámos que esses valores fossem subvertidos para se tornarem coisas de vida ou morte, antes de uma corrida, de um combate ou de um jogo? E isto só importa porque é muito através do desporto que os mais jovens se apercebem dos valores da sociedade que constroem. Na forma como o desportista ganha e na forma como o desportista perde. Na forma como encaramos esses momentos. Na forma como o desporto é capaz de usar o íman mediático que tem, para distribuir os valores certos na sociedade e não, precisamente, para o seu contrário. O país, o nosso País, Portugal, afirma-se também em cada um desses momentos e dessas competições globais. Carregamos a bandeira e as quinas e isso tem de nos fazer pensar e executar em vez de barafustar e questionar."

Serenidade: "O líder da Federação Portuguesa de Futebol, seja ela ou ele qual for, está sujeito a uma pressão mediática e social desproporcionada em relação à sua real importância. Isto é Desporto. Será sempre e apenas... desporto. E por que razão é isto importante? Porque é da estabilidade e do planeamento que nasce o êxito sistemático e não casuístico. E é isso que uma modalidade deve fazer. Não ficar pasmada a olhar o céu quando ganha, ou para a medalha ou para a taça, mas virar-se para baixo no dia seguinte e continuar a trabalhar a base. Só o alargamento dessa base nos conduz a um êxito mais regular. Não há dois caminhos, acreditem no que vos digo. Ganha mais vezes quem estiver disposto a não mudar tudo de cada vez que perde. Especialmente se tiver a capacidade de não acreditar que quando ganha isso lhe dá a garantia de que passará a ganhar sempre."

Rumo: "Escolher o êxito sistemático implica risco, ambição e coragem. Implica estar preparado para perder e desafiar o destino de um país pequeno e com pouquíssimos praticantes desportivos. Falta-nos tempo para o desporto na escola. Para qualquer desporto. Falta-nos um plano não a 4 mas a 12 anos para puxar os resultados de todas as nossas modalidades desportivas a outros patamares. Falta-nos um compromisso global de valores. A ética e o desporto quando se afastam... matam-se. Que a falta da primeira - quando verificada - seja exemplarmente punida e não se arraste mais tempo do que merece. Mas que ninguém duvide que no desporto de base, no andebol, no basket, no vólei, no hóquei, no atletismo, no futebol, na ginástica, no judo, no rugby e em tantas outras modalidades, a regra é a honra, a coragem, o sacrifício e uma certeza... a do anonimato".

Apelo: "Esqueçam os títulos, porque eles são agora parte da nossa memória coletiva e de uma nova forma de encarar tudo isto: a de que o êxito sistemático é possível. Pensem que atrás de cada taça estiveram milhares de pessoas anónimas. Raparigas e rapazes, mulheres e homens, corajosos, competentes, apaixonados e comprometidos e sem os quais nenhum troféu teria vida. É para isso que trabalha uma federação desportiva".