Possível regresso de público aos estádios engloba clássicos na Liga NOS e decisões

Plano de desconfinamento faseado abre porta à possibilidade do regresso dos adeptos aos estádios das provas profissionais. Pedro Proença aponta a 19 de abril.

O plano de desconfinamento apresentado esta quinta-feira por António Costa abre a porta a um possível regresso dos adeptos aos estádios e, de acordo com Pedro Proença, esse regresso poderá dar-se já a 19 de abril, objetivo assumido pelo presidente da Liga já esta quinta-feira.

Proença acredita que nessa data poderá voltar a haver jogos com público, depois de o Governo apontar a 19 de abril a possibilidade de "eventos exteriores com lotação reduzida", assim como "a reabertura das salas de espetáculos".

Caso o regresso dos adeptos às bancadas seja confirmado nas próximas semanas - e mesmo que tal aconteça só a 3 de maio, data em que serão autorizados "grandes eventos exteriores com diminuição de lotação" -, há clássicos da Liga NOS e decisões - do título e da Taça - que poderão já contar com público nos recintos.

A 31.ª jornada do principal escalão do futebol nacional, por exemplo, está prevista para o fim de semana de 8 e 9 de maio e conta com um Benfica-FC Porto como prato forte. Duas rondas depois, as águias voltam a jogar em casa, dessa feita contra o Sporting. De referir ainda que a final da Taça de Portugal, entre Braga e Benfica, está agendada para 23 de maio, em Coimbra.

Se os estádios "abrirem" portas já a partir de 19 de abril, o público poderá voltar a partir da 28.ª jornada. Na 29.ª, há duelo entre Braga e Sporting.

A Direção Geral da Saúde ainda terá de definir a lotação máxima caso o regresso dos adeptos às bancadas avance. Esta sexta-feira assinala-se um ano sobre a tomada de decisão da suspensão das competições profissionais pela Liga. A Liga NOS voltaria aos relvados em junho de 2020.

Confira os principais jogos que poderão vir a contar com a presença de público:

- Caso seja permitido o regresso de adeptos a 19 de abril:

28ª jornada

FC Porto-V. Guimarães

Braga-Boavista

Sporting-Belenenses

Portimonense-Benfica

29.ª jornada

Braga-Sporting

Moreirense-FC Porto

Benfica-Santa Clara

30.ª jornada

Marítimo-Braga

Sporting-Nacional

Tondela-Benfica

FC Porto-Famalicão

- Caso seja permitido o regresso de adeptos a 3 de maio:

31.ª jornada

Rio Ave-Sporting

Benfica-FC Porto

Braga-Paços de Ferreira

32.ª jornada

FC Porto-Farense

Gil Vicente-Braga

Nacional-Benfica

Sporting-Boavista

33.ª jornada

Benfica-Sporting

Rio Ave-FC Porto

Braga-Moreirense

34.ª jornada

Sporting-Marítimo

Portimonense-Braga

FC Porto-Belenenses

V. Guimarães-Benfica

Final da Taça de Portugal, a 23 de maio:

Braga-Benfica