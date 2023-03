Portugueses veem mais verdade desportiva no futebol com introdução do VAR

Sondagem da Aximage para O JOGO, JN, TSF e DN.

Uma sondagem da Aximage para O JOGO, JN, TSF e DN indica que quase metade dos portugueses vê o VAR como uma ferramenta muito útil. 47% dos inquiridos considera que o mesmo acrescenta muito à verdade desportiva, ao passo que 26% acredita que pouco trouxe de novo e 11% nada.

Questionados sobre uma comparação com a atuação dos árbitros e do VAR na atual temporada, comparativamente com a anterior, 39% não vê qualquer diferença, enquanto 20% denota menos erros e 19% responde que estão a errar mais.

Ficha técnica:

A sondagem foi realizada pela Aximage para O JOGO, JN, TSF, e DN , com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a Liga de Futebol. O trabalho de campo decorreu entre os dias 13 e 17 de março de 2023 e foram recolhidas 801 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. Para uma amostra probabilística com 801 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,017 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 3,46%). Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.