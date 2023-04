Portugueses lideram lista dos sub-23 mais valiosos fora das Big Five

Gonçalo Ramos é, fora das cinco principais ligas de futebol, o jogador mais valioso do mundo.

Um estudo do CIES (Observatório do Futebol) revelou, esta quarta-feira, a lista dos jogadores sub-23 mais valiosos do momento fora das Big Five.

No topo da lista, estão três portugueses. Gonçalo Ramos, de 21 anos, lidera a lista com um valor estimado em cerca de 70 milhões. O jogador do Benfica é seguido pelo companheiro de equipa, António Silva, de 19 anos, avaliado em 66 milhões de euros.

A fechar o pódio, está o jogador do Sporting, Gonçalo Inácio, de 21 anos, com um valor de 62 milhões.

Outro português presente na lista é Fábio Silva, jogador emprestado pelo Wolverhampton ao PSV. Ocupa a 22ª posição, e está avaliado em 21 milhões.

Estão ainda na lista dois jogadores que atuam em clubes portugueses. Manuel Ugarte, do Sporting, ocupa o 13º lugar, com um valor de 25 milhões de euros. Em 50º lugar, está o central brasileiro Morato, que joga ao serviço do Benfica.