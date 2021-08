Portugal perde com o Uruguai e está fora do Mundial de futebol de praia

Léo Martins esteve em grande plano no jogo com o Uruguai

Equipa de Mário Narciso, com a derrota ante o concorrente direto Uruguai, terminou o grupo D na terceira posição. Em breve, será sucedido como campeão mundial

Em jogo com cariz de final, relativo à ultima jornada do Grupo D do Mundial e perante um adversário com os mesmos (três) pontos, a seleção nacional perdeu, por 7-6, com o Uruguai, na Rússia, e falhou o acesso aos quartos-de-final da competição.

Portugal, que esteve desfalcado de Belchior (lesão) e de Elinton Andrade (castigo), esteve até em vantagem no primeiro período, com golos de Léo Martins (2) e Von, mas o Uruguai igualou, por Bella (2) e Quinta, ainda antes do intervalo.

A equipa portuguesa voltou a adiantar-se no marcador no arranque do segundo período, novamente por Léo Martins, que minutos mais tarde voltaria a fazer o gosto ao pé no Luzhniki Beach Soccer Stadium.

Porém e antes do final do segundo período, Quinta trouxe maior esperança ao Uruguai ao bater, mais uma vez, o guardiãoPedro Mano, reduzindo o marcador, que seria igualado no pontapé de saída do terceiro tempo, pelo mesmo autor.

Logo de seguida, Léo Martins, quem mais, voltou a permitir Portugal adiantar-se no desafio decisivo, mas também num ápice Laens fez o Uruguai empatar (6-6). O triunfo, que valeu o apuramento para os quartos, foi garantido com um tento de Guerrero, contado com a ajuda da areia.

Portugal, que será em breve sucedido enquanto campeão mundial da modalidade, terminou o grupo D da prova na terceira posição, com três pontos, enquanto o Senegal e o Uruguai, ambos com seis pontos, ficaram em lugares de qualificação.