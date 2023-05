Portugal no top-15 dos países com mais jogadores expatriados

O Brasil é o país com mais jogadores expatriados. Portugal é o 12º da lista.

O CIES Football Observatory revelou esta quarta-feira o ranking dos 100 países com o maior número de jogadores expatriados em 135 ligas mundiais.

Com o recorde de 1.289 expatriados, o Brasil é o líder da lista, à frente da França (1.033) e da Argentina (905). Nigéria, Japão e Estados Unidos lideram o ranking das outras principais confederações.

Portugal ocupa o 12º lugar, com um total de 339 jogadores expatriados. Desses 339 jogadores, os países que acolhem mais expatriados portugueses são a Inglaterra com 30, Chipre em segundo com 28, e em terceiro a Espanha com 21.

No relatório também são apresentados o número de expatriados por faixa etária. Para os menores de 23 anos, a França lidera a tabela com 202 jovens. Portugal aparece em 18º lugar, com 53 jogadores. Entre os 23 e os 26 anos, Portugal sobe na tabela e ocupa o 10º lugar com 117 jogadores.

Na faixa dos 27 até aos 30 anos, os portugueses ficam em 11º lugar, com um total de 104 jogadores expatriados. Por fim, relativamente aos jogadores com 30 anos ou mais, Portugal ocupa o mesmo lugar que no ranking total, o 12º, com 65 atletas.