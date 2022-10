Portugal no centro das decisões do futebol europeu

FUTEBOL 360 - Uma opinião de Rui Caeiro

Estamos a pouco mais de um mês do Thinking Football Summit, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, de 18 a 20 de novembro, o grande fórum de discussão da indústria do Futebol.

Será, também, no Porto, no dia 17, que terá lugar a 40.ª Assembleia Geral da European Leagues e mais um encontro do Board of Directors, de cujo o Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, é membro. Esta reunião sucede ao encontro estratégico do Strategic Board of Directors em Varsóvia, na Polónia, em setembro último. A 40.ª Assembleia Geral e o encontro do Board of Directors contará com os presidentes e representantes dos campeonatos europeus e reafirma a importância da nossa liga neste contexto geográfico.