Portugal em perda e com contas complicadas no ranking da UEFA

As contas de Portugal no ranking UEFA continuam complicadas. Contando a atual época e as quatro anteriores, Portugal mantém o sexto lugar ainda com larga margem para os Países Baixos, mas está já demasiado longe da França. O problema maior coloca-se em 2023.

Deitando fora a época de 2017/18, Portugal cai para o sétimo lugar, ultrapassado pelos neerlandeses que ficam 0,317 pontos à frente. Diferença recuperável esta época com uma grande campanha dos clubes nacionais ou, eventualmente, na próxima.