Portugal com cinco estreantes no Mundial da Rússia de futebol de praia

Redação com Lusa

Os jogadores Pedro Mano, Fábio Costa, Pedro Marques, Rodrigo Pinhal e Miguel Pintado integram a convocatória da seleção portuguesa de futebol de praia para o Mundial da Rússia, hoje divulgada, estreando-se na competição.

Os cinco atletas vão disputar um Campeonato do Mundo pela primeira vez, tendo sido chamados pelo técnico Mário Narciso, numa lista que conta com 14 jogadores para o torneio que vai decorrer entre 19 e 29 de agosto em Moscovo.

Metade dos convocados atuam no Braga, cinco no Sporting e dois no Casa Benfica de Loures.

Portugal, tricampeão do mundo (2001, 2015 e 2019), está inserido no Grupo D do Mundial, juntamente com Omã, Senegal e Uruguai, e tem a partida para a capital russa agendada para domingo.

"Sinto os jogadores da mesma forma que eu próprio estou: com ansiedade e uma grande vontade de competir. Depois de termos estado tanto tempo parados, a competição não devia ser amanhã, deveria ser já hoje", lançou o selecionador, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Segundo Mário Narciso, "o Senegal é, possivelmente, a equipa mais forte, sobretudo em termos físicos", dando o exemplo de 2015, quando Portugal foi campeão do mundo, mas perdeu o jogo que disputou com o Senegal, mas também reconhece qualidade aos outros dois adversários do Grupo D.

"O Uruguai, por outro lado, já se apoia mais na habilidade natural dos seus jogadores. Depois temos Omã, que é das melhores equipas asiáticas e que também tem muita força física. Nós vamos dar tudo, o que temos e o que não temos, para voltar a conquistar o título", salientou o técnico luso.

Portugal arranca a participação no Mundial a 20 de agosto, frente a Omã (17:00, em Lisboa), seguindo-se o Senegal, dois dias depois (18:30).

A "equipa das quinas" fecha a fase de grupos ao defrontar o Uruguai, a 24 de agosto (17:00).

Os dois primeiros classificados de cada agrupamento apuram-se para os quartos de final do Mundial, que se disputam a 26 de agosto. Caso garanta a qualificação, Portugal vai enfrentar uma equipa do Grupo C.

As "meias" serão disputadas a 28 de agosto e a final está agendada para 29 de agosto.