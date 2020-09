Portimonense recebe prémio de Relvado do Ano

Clube foi distinguido pela terceira vez consecutiva

Pela terceira vez consecutiva, o relvado do Portimonense foi considerado o Relvado do Ano, tendo recebido o galardão da Liga Portugal.

"Quero dar os parabéns à Liga Portugal por todo o incentivo, principalmente do nosso presidente Pedro Proença, e a todos aqueles que, diariamente, tratam do relvado. Esta época, para nós, começa do zero, o nosso objetivo fundamental é a manutenção", afirmou Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, lembrando ainda a falta que os adeptos fazem nos estádios: "Isso é muito triste, pois os nossos jogadores precisam muito do apoio de fora e isso faz falta. Espero que, o mais rapidamente possível, possamos tê-los novamente nas bancadas".