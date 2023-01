Jorge Coroado, um dos antigos árbitros que forma o Tribunal O JOGO, analisa o polémico golo do empate do United frente ao City no dérbi de Manchester deste sábado

"No início da jogada, Rashford estava fora de jogo, acompanhou e protegeu a bola sem nesta tocar. Influenciou a ação dos adversários, porém, deixou que fosse Bruno Fernandes, vindo de trás, a pontapear a bola", explica Jorge Coroado, referindo-se ao lance polémico do Manchester United-Manchester City (2-1), o golo do empate marcado por Bruno Fernandes.