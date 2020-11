Plantel do V. Setúbal acorda regresso aos treinos após reunião com o Sindicato

Jogadores do clube sadino comprometeram-se a disputar o jogo com o Pinhalnovense, marcado para segunda-feira.

O Sindicato dos Jogadores (SJPF) revelou esta terça-feira, em comunicado, que, após reunião com o plantel e equipa técnica do Vitória de Setúbal, os elementos da equipa sadina acordaram regressar aos treinos, de forma a assegurar o plano inicialmente traçado para esta semana.

O plantel vitoriano vai também comparecer ao jogo com o Pinhalnovense, marcado para segunda-feira e referente à Série H do Campeonato de Portugal.

Segundo o SJPF, os jogadores do V. Setúbal vão agora "aguardar uma resposta concreta do presidente da Direção, Paulo Rodrigues, relativamente ao cumprimento das obrigações salariais, até final da presente semana".

"Mantendo-se inalterada a situação atual e não havendo qualquer sinal de que venha a ser resolvida, os jogadores voltarão a reunir com o Sindicato na próxima terça-feira (10 de novembro), para tomar as medidas que se revelem necessárias", assinala o comunicado, que revela ainda que, face aos salários em atraso, os jogadores viram-se "obrigados a recorrer ao Fundo de Garantia Salarial para fazer face às necessidades mais urgentes".

Leia o comunicado do Sindicato dos Jogadores na íntegra:

"O Sindicato dos Jogadores reuniu esta terça-feira, 3 de novembro, com os capitães de equipa, demais plantel e equipa técnica da Vitória Futebol Clube SAD.

Como é do conhecimento público, após a descida de divisão, o clube tem vivido uma situação de incerteza e estrangulamento financeiro, cujo impacto tem sido minimizado pela dedicação e o profissionalismo dos jogadores e funcionários. Em particular, os capitães de equipa que transitaram da época passada e têm sido o elemento agregador do grupo de trabalho neste período de grande dificuldade.

Apesar de não receberem desde o início da época, os jogadores sempre acreditaram que a partir do momento em que a Direção eleita tomasse posse, seria resolvido este problema. Mais convencidos ficaram a partir do momento em que o presidente da Direção eleito deu essa garantia.

Sucede que, não tendo havido até à data qualquer novidade sobre a regularização salarial prometida e perante esta situação limite, os jogadores, com três meses de salários em atraso, viram-se obrigados a recorrer ao Fundo de Garantia Salarial para fazer face às necessidades mais urgentes.

Face à ausência de uma resposta concreta do presidente da Direção, os capitães de equipa, demais plantel e equipa técnica reuniram esta terça-feira com o Sindicato para analisar a situação atual e as consequências que daí podem resultar para o futuro. Ficou decidido, após esta reunião:



1 - Assegurar o plano de treinos da presente semana.

2 - Realizar o jogo da próxima segunda-feira.

3 - Aguardar uma resposta concreta do presidente da Direção relativamente ao cumprimento das obrigações salariais, até final da presente semana.



Mantendo-se inalterada a situação atual e não havendo qualquer sinal de que venha a ser resolvida, os jogadores voltarão a reunir com o Sindicato na próxima terça-feira (10 de novembro), para tomar as medidas que se revelem necessárias.

Finalmente, o Sindicato releva a atitude dos jogadores que, apesar das dificuldades, estiveram até ao último momento à espera de uma solução. Condena, por isso, todas as tentativas de pôr em causa a sua dignidade e compromisso, garantindo que no que depender destes profissionais tudo será feito para honrar o Vitória."