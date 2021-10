Pitões: uma questão de aderência que até levou Ferguson aos arames

Quão importante é uma escolha adequada dos pitões das botas? O tema parece simples, mas é mais complexo do que aparenta e veio à baila depois de Sérgio Conceição se ter queixado das escolhas dos jogadores em Tondela e da escorregadela de Samu antes do golo do Benfica, em Vizela. O JOGO explica-lhe que material se escolhe e porquê.

Qual a importância dos pitões das botas dos jogadores e de uma boa escolha dos mesmos?

O tema, pouco discutido no espaço público do futebol, mas importantíssimo no seio do mesmo, ganhou relevância quando Sérgio Conceição se queixou da opção dos jogadores do FC Porto no jogo em Tondela. "Não gostei tanto de alguns irem de pitão de borracha para o encontro e tive oportunidade de o dizer. Ao intervalo disse isso, por isso é que saí zangado. A aderência ao relvado estava difícil", anotou.