Decorreu esta terça-feira, a cerimónia de lançamento da primeira pedra da Arena Liga Portugal, em Ramalde. No evento marcaram presença Pinto da Costa, presidente do FC Porto, Rui Costa, líder do Benfica, entre várias outras personalidades do futebol.

"O dia 22 de fevereiro ficará na história da Liga Portugal, da cidade do Porto e do nosso país. Aqui nasce o futuro", afirmou Pedro Proença, presidente da Liga.

