Pepe e Tabata suspensos preventivamente

Central do FC Porto e extremo do Sporting são os principais candidatos a processo disciplinar, mas ficam desde já impedidos de jogar até haver decisão

Só o castigo de Coates deve ser dado a conhecer hoje pelo Conselho de Disciplina da FPF, por cair inequivocamente no âmbito do processo sumário. Todos os restantes cartões vermelhos mostrados por João Pinheiro no FC Porto-Sporting são sérios candidatos a transitarem a processo disciplinar, embora os jogadores em causa (Pepe, Palhinha, Marchesín e Tabata) fiquem suspensos preventivamente até ao conhecimento do castigo.

As infrações muito graves (como é o caso das agressões por jogadores a outros agentes) não podem ser sentenciadas em processo sumário e as graves deverão depender da duração das penas aplicadas. No primeiro caso, estão Pepe e Tabata, o primeiro por um pontapé a Hugo Viana e o outro por empurrão a Luís Gonçalves. O mesmo se infere para os vermelhos a Carlos Fernandes (adjunto do Sporting) e aos dirigentes Luís Gonçalves (FC Porto) e Hugo Viana (Sporting), estes últimos acusados pelo árbitro de terem entrado no campo para provocarem "um conflito com o adversário".