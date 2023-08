Pedro Roma está de regresso à FPF

Redação com Lusa

O treinador chega para integrar a estrutura técnica da formação

Pedro Roma vai regressar à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para integrar a estrutura técnica da formação como treinador de guarda-redes, anunciou esta terça-feira o organismo, enquanto o técnico Joaquim Milheiro deixou os quadros para rumar ao Qatar.

"Pedro Roma vai desempenhar funções na estrutura técnica da formação da FPF como treinador de guarda-redes. O treinador de 53 anos está de regresso à FPF, onde já tinha estado entre os anos de 2011 e 2019", pode ler-se na nota divulgada pela entidade, no sítio oficial.

O treinador, de 53 anos, pretende "dar continuidade ao trabalho que vinha desempenhando anteriormente" e espera que "a experiência possa acrescentar um pouco mais".

Em sentido inverso, Joaquim Milheiro, que guiou a equipa sub-19 de Portugal à final do último Europeu da categoria, vai deixar os quadros da FPF, ao fim de 12 anos.

"12 Anos de tanta felicidade, de enorme honra, de imenso orgulho com as quinas ao peito e de alma e coração com a identidade Portugal... Gratidão à FPF, aos jogadores, à estrutura técnica, ao povo português e a quem sempre apoiou... A Caminho da Qatar Football Association", escreveu Joaquim Milheiro, na rede social Facebook.

Desta forma, a seleção de sub-20 será orientada por Oceano Cruz, que também regressou recentemente, os sub-19 por José Lima, que sucede a Joaquim Milheiro, os sub-18 por Filipe Ramos, os sub-17 por João Santos, os sub-16 por Bino Maçães e os sub-15 por Pedro Silva.