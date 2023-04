Pedro Proença visitou obra da nova sede da Liga: "Icónica para a cidade do Porto"

Primeira pedra foi lançada em fevereiro de 2022.

Pedro Proença visitou esta quarta-feira os trabalhos de construção da nova sede da Liga, cuja primeira pedra foi lançada em fevereiro de 2022, na Rua Padre Diamantino Gomes, na freguesia de Ramalde, na cidade do Porto.

"Este edifício é absolutamente icónico e trará algo único a esta cidade. Será muito virado para o adepto e é uma obra que respira futebol, que tem uma dimensão futebolística única", declarou o presidente da Liga, vincando tratar-se de um edifício "vanguardista ao nível ecológico e equipado com tecnologia de ponta". "Será uma obra icónica para a cidade do Porto", atirou.

"Há quatro anos, percebemos a insuficiência do atual espaço da Liga Portugal e tendo em conta todo o processo de solidificação havia a necessidade de uma sede maior. Ou conseguíamos colocar mais dimensão naquela que é a atual ou partiríamos para um projeto bem mais ambicioso", recordou. "Na altura houve uma discussão em regime de brainstorming e lembro-me de pensar que tínhamos mesmo de fazer isto acontecer. Referi que tinha um novo nome para o edifício, chamar-se-ia Arena Liga Portugal. E aí iniciámos o caminho que hoje já vai adiantado, numa infraestrutura que vai qualificar a Liga com um conjunto de valências até à data impensáveis", concluiu Pedro Proença.

Luís Silva, Gestor de Projeto Arena Liga Portugal, apontou os "vários desafios" que foram surgindo pelo caminho, tanto em termos de mercado como de construção. "Estamos perante um projeto complexo devido às enormes valências. Foi necessário um trabalho conjunto muito forte para conseguirmos dentro do prazo e dentro do preço", disse. "Em termos de desafios, as escavações foram complexas. Tivemos um Inverno chuvoso, com uma série de desafios que fomos ultrapassando um a um. Fizemos isso muito bem e a obra está, atualmente, no terceiro piso. Estamos no bom caminho", rematou.