Pedro Proença: "Tempo útil de jogo? Tem de haver uma reflexão de todos"

Declarações de Pedro Proença, presidente da Liga, à margem da tomada de posse de Frederico Varandas como presidente do Sporting

Violência no futebol: "A Liga tem esta do na primeira linha no combate a violência. Estamos a aguardar que o novo executivo tome posse. Estamos preocupados com o que se está a passar, mas isto não é responsabilidade do futebol mas de administração interna, de segurança pública"

As tensão entre FC Porto e Sporting: "Tivemos recentemente um Conselho de Presidentes e esse é o trabalho que vamos fazendo. Os clubes estão mais unidos do que nunca. O que nos deve dividir devem ser os 90 minutos, porque depois somos players na mesma atividader"

Tempo útil de jogo: "É uma preocupação para nóss que defenemos um produto. Tem de haver uma reflexão de todos. Jogadores, treinadores, árbitros e organizações. Temos de tornar o tempo útil de jogo mais jogável. Há experiências que estão a ser feitas para aumentar o tempo útil. É um assunto que nos ultrapassa e que é tranalhado ao nível também do International Board".