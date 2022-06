Pedro Proença: "Temos a cara de uma Liga nova, com uma nova roupagem e postura"

o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, marcou presença no segundo fim de semana do festival de música, Rock in Rio

No ano que marca a estreia da Liga Portugal no Rock In Rio Lisboa, o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, marcou presença no segundo fim de semana do festival de música.

"Foi uma aposta muito grande por parte da Liga Portugal. Um investimento num novo sector no qual nos interessa muito entrar, com muita gente jovem, pelo que foi um passo muito bem conseguido. Temos a cara de uma Liga nova, com uma nova roupagem e postura, pelo que se exige a capacidade de entrar em campos nos quais ainda não tínhamos capacidade. O Rock In Rio abre-nos essas portas, e juntar estas duas marcas (Liga Portugal e Rock In Rio) é uma vitória perfeita", referiu Pedro Proença.

"Tivemos a necessidade de, neste processo pós pandémico, recuperar os adeptos para junto de nós e voltar a ter estádios cheios, algo que não aconteceu durante metade da época passada, e temos a plena convicção de que com a aposta nesta nova geração vamos dar passos importantes nesse sentido", finalizou.