Pedro Proença sobre contrato com a Bwin: "É uma parceria de valores históricos"

A reação do presidente da Liga ao acordo de patrocínio e "naming" firmado com a Bwin.

Pedro Proença, presidente da Liga, salientou esta sexta-feira o cariz "histórico" do acordo firmado com a Bwin para as próximas cinco temporadas, que contempla patrocínio e o "naming" do principal campeonato do futebol português, que troca de denominação: passa a chamar-se Liga Portugal Bwin.

"Este é, verdadeiramente, um momento histórico para a Liga Portugal e para todo o futebol profissional. Uma estratégia que começou a ser delineada em 2015, quando muito poucos acreditariam que podíamos chegar a um patrocínio desta dimensão. Este é um acordo de parceria de valores históricos e que reflete o trabalho de planeamento, de aposta numa gestão mais empresarial e na construção e valorização de uma nova marca que pudesse tornar-se uma referência nacional e internacional", assinalou o líder do organismo que tutela o futebol profissional, referindos-se a um contrato anual de cerca de 7 milhões de euros, sabe O JOGO.

"A Bwin é uma marca de referência e com credibilidade internacional, que pertence ao grupo Entain, um grupo cotado em bolsa no mercado de Londres, e que será também um parceiro privilegiado na nossa estratégia de internacionalização, um vetor estratégico absolutamente fundamental para a Liga e para os nossos clubes. Tenho a certeza de que esta relação agora iniciada irá transportar a futura Liga Portugal Bwin para um patamar nunca antes alcançado", acrescentou Proença, agradecendo à NOS, que ainda dá nome à I Liga.

Marcus Silva, responsável da Bwin, vincou a "credibilidade" da Liga Portugal: "Primeiramente, a Liga Portugal é uma entidade que tem muita credibilidade no país, e muito conhecida. Então, este acordo tem uma importância máxima para a empresa, que está a entrar no mercado português com o pé direito. A Bwin quer fazer parte desta parceria porque, através dela, vamos alcançar uma visibilidade de mercado muito grande. Vamos mandar uma mensagem positiva para o mercado português, de que chegámos para ficar, e que defendemos princípios dentro da indústria como o jogo honesto, responsável, e com o máximo de atenção pelo cliente. Esperamos que a Liga nos ajude a colocar a nossa marca em âmbito global", afirmou, citado pelo site da Liga.