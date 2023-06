Pedro Proença reeleito para o último mandato à frente da Liga

Pedro Proença reeleito para terceiro e último mandato à frente da Liga Portugal

Pedro Proença foi reconduzido sem oposição para um terceiro e derradeiro mandato na presidência da Liga Portugal, anunciou o organismo, sem revelar o resultado das eleições para os órgãos sociais.

Candidato único, Pedro Proença, 52 anos, foi eleito pela primeira vez a 28 de julho de 2015, tendo sido reconduzido no cargo a 12 de junho de 2019. Torna-se agora no primeiro Presidente da Liga Portugal a ser eleito para três mandatos consecutivos.

No ato eleitoral, que ocorreu durante a tarde de hoje, na sede do organismo, no Porto, o ex-árbitro internacional encabeçou a única lista com vista ao quadriénio 2023-2027 e tornou-se o primeiro presidente da história do organismo a ser eleito para três mandatos seguidos.

De acordo com um comunicado, os representantes das 18 sociedades desportivas da I Liga e das 16 do escalão secundário - com exceção das equipas B de Benfica e FC Porro - reelegeram também Mário Costa como presidente da Mesa da Assembleia Geral, Carlos Branco para a direção do Conselho Fiscal e Américo Esteves à frente do Conselho Jurisdicional, todos integrantes da lista de Pedro Proença.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, exerceu o direito de voltou pouco antes das 15 horas. Pelos outros grandes votaram Lourenço Coelho, administrador para o futebol do Benfica, Amândio Novais, direigente do Sporting. O Braga fez-se representar por João Carvalho, administrador da SAD, o Vitória de Guimarães por José Eduardo Viamonte, administrador da SAD, e o Arouca por Joel Pinho, vice-presidente do clube que garantiu o quinto lugar nesta edição da I Liga. Os presidentes de Portimonense (Rodiney Sampaio), Famalicão (Miguel Ribeiro), Vizela (Joaquim Ribeiro), Rio Ave (António da Silva Campos) e Gil Vicente (Francisco Dias) também foram exercer o direito de voto à sede da Liga.

Pedro Proença é o 10.º rosto distinto a passar pelo comando da Liga, na sequência de Luís Duque (2014-15), de Mário Figueiredo (2012-15), do atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes (2010-11), de Hermínio Loureiro (2006-10), de Valentim Loureiro (1989-91, 1991-94 e 1996-2006), do líder vigente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa (1995-96), de Manuel Damásio (1994-95), que então dirigia o Benfica, e dos já falecidos Lito Gomes de Almeida (1980-89) ou João Aranha (1978-80).

A tomada de posse dos novos órgãos sociais para o quadriénio 2023-2027 ficou marcada para terça-feira, às 18h00, novamente no auditório João Aranha, na sede da LPFP, no Porto.

COMPOSIÇÃO DA LISTA A

PRESIDENTE DA LIGA:

Pedro Proença de Oliveira Alves Garcia

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:

Presidente: Fernando Mário Garcez Borges Costa

Vice-Presidente: Rui Pedro Neves da Costa Azevedo

Secretário: André Duarte de Matos Faria

Secretário: António Francisco Gaspar Lança Schwalbach

CONSELHO FISCAL:

Presidente: Carlos ManueI Baptista Branco

Vice-Presidente: Paulo Fernando Pereira Pimenta Machado

Vogal: António Fernando Mesquita Barbeitos

Suplente: Francisco Xavier de Sá Braamcamp Sobral Sottomayor

CONSELHO JURISDICIONAL:

Presidente: Américo Joaquim Pires Esteves

Vogal: João Fernando Fernandes de Magalhães

Vogal: João Orlando Vieira de Carvalho

Vogal: Pedro João Alves Carneiro Marques

Vogal: Ana Rita de Souza Gomes Alfaro

Vogal: João Manuel do Nascimento Faria Gayo

Vogal: Andreia Lisete Miranda da Silva

Suplente: Filipe António Carvalho de Sousa Basto

Suplente: Natacha Carvalho Soares

Suplente: Matilde Bettencourt Reinhardt da Costa Dias

Suplente: João Paulo Queiroga Perdigão