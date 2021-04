Proença manifesta recusa das EL face à Superliga: "Futuro continuará a ser ponderado por todos"

Presidente da Liga e membro da direção das European Leagues debateu, juntamente com dirigentes do organismo europeu, a intenção de 12 clubes em criar um campeonato fechado à revelia da UEFA

Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), expressou, esta quarta-feira, a recusa determinante das Ligas Europeias (EL), cuja direção do organismo europeu faz parte, em aceitar a implementação da controversa e restrita Superliga.

"As Ligas Europeias de Futebol mostraram que estarão sempre unidas e na linha da frente na defesa do Futebol, garantindo estão contra a Superliga e qualquer hipótese de um modelo de Futebol elitista. Isso mesmo ficou hoje patente na reunião do Board da EL. O futuro continuará a ser construído com alicerces sólidos e ponderados por todos e não por um pequeno grupo, motivado por interesses puramente financeiros", escreveu Proença na rede social Facebook.

O presidente da LPFP, que defendeu a pluralidade no desenvolvimento do futebol e que esteve reunido com os restantes membros diretivos das EL, é mais uma das vozes contestatárias ao "desmantelado" e suspenso projeto de criação da Superliga, anunciado no passado domingo, à revelia da UEFA.

A iniciativa, liderada por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, juntou, temporariamente, um grupo dos clubes mais ricos do Mundo (12 no total), composto por Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham.

A competição fechada seria disputada, a partir da nova época, por 20 clubes, 15 dos quais fundadores e mais cinco qualificados por um convite feito anualmente mediante o desempenho desportivo na época anterior.

Face à enorme contestação demonstrada por adeptos, entidades governamentais e desportivas, atuais e antigos futebolistas, e às ameaças da UEFA e da FIFA, alguns desses 12 clubes decidiram renunciar à participação no projeto elitista, restando Real Madrid e Barcelona.