Pedro Proença: "Queremos que as famílias regressem rapidamente ao futebol"

Declarações do presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, na Gala Quinas de Ouro

Clubes da Liga representados: "É um caminho normal, uma festa que entrou no nosso quadro de satisfação. É o momento de premiar os que conseguiram ser diferentes, aqui o futebol tem papel preponderante, na nossa máxima da "Liga com talento". Temos três competições que fazem brotar muito talento e estamos muito satisfeitos por podermos estar juntos em mais um momento de festejo."

Gerir as emoções do futebol: "É um desafio que se faz com imensa paixão de quem está no futebol há mais de 30 anos. Tive uma carreira enquanto agente desportivo [árbitro] e, quando surgiu a oportunidade de agarrar outro desafio, fi-lo e tenho feito com muita paixão. Isto num modelo de negócio que gera muitos milhões. A Liga posiciona-se de forma diferente aí."

Mensagem aos adeptos: "Que os adeptos vivam com tolerância, no combate que temos ao racismo, à xenofobia. Estamos todos convocados para trilhar este caminho em conjunto, porque queremos que as famílias regressem rapidamente ao futebol."