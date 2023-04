Pedro Proença: "Prova cabal da credibilidade que é reconhecida à Liga Portugal"

O presidente da Liga foi um dos oradores do Sports Summit em São Paulo (Brasil), que reuniu vários nomes ilustres para debater as novidades do universo desportivo.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, marcou presença no Sports Summit 2023, em São Paulo (Brasil), onde deu uma palestra, num evento que contou com vários oradores de excelência. A Liga Portugal foi uma de quatro ligas europeias a marcar presença no evento, juntamente com a Bundesliga (Alemanha), a La Liga (Espanha) e a Serie A (Itália), num reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pela Liga Portugal e da sua visão para o desenvolvimento do Futebol Profissional.

Ao longo da palestra, Pedro Proença abordou o modelo de negócio do Futebol Profissional, alicerçado na criação de Talento - que faz de Portugal um dos principais exportadores de jogadores para os principais campeonatos europeus e de treinadores para todo o Mundo, como são os casos dos seis portugueses que orientam equipas do Brasileirão -, detalhando também o processo de Centralização dos Direitos Audiovisuais e os desafios que a Liga Portugal e os Clubes enfrentarão, explanados no Plano Estratégico para o quadriénio 2023-27.

No final da intervenção, o dirigente destacou a importância da presença no Sports Summit 2023. "É a prova cabal da credibilidade que é hoje reconhecida à Liga Portugal, um sinal evidente de reconhecimento dos principais jogadores internacionais quanto ao nível de organização e profissionalismo que nos permitem, hoje, sermos convocados para eventos de enorme projeção internacional para partilharmos as nossas experiências e visão para o futuro do futebol a nível global", destacou Pedro Proença que deixou, ainda, uma certeza: "Estamos, cada vez mais, a cumprir um dos objetivos traçados por esta Direção, que sempre fez da internacionalização da marca Liga Portugal e do Futebol Profissional um dos seus grandes desígnios."