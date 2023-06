Pedro Proença: "Os próximos quatro anos, estou seguro, ficarão para a história"

Pedro Proença é o 10.º rosto distinto a passar pelo comando da LPFP

"Hoje é o primeiro dia de uma nova era no Futebol Profissional". Assim começa a publicação nas redes sociais de Pedro Proença, eleito esta quinta-feira para mais um mandato como presidente da Liga Portugal.

"Depois de oito anos de grandes desafios e muitas conquistas, as Sociedades Desportivas voltaram a depositar no projeto que lidero a confiança para conduzir os destinos da Liga Portugal no quadriénio 2023-27. Trata-se de uma inequívoca demonstração de apoio que, digo-o sem falsas modéstias, me enche de orgulho. Mas não escondo que me confere, também, uma responsabilidade acrescida para aquele que, já assumi publicamente, será o meu último mandato como presidente da Liga Portugal", prossegue.

"Os próximos quatro anos serão desafiantes mas, estou seguro, ficarão para a história como aqueles em que o Futebol Profissional deu provas de uma cabal e efetiva união em torno daqueles que serão os grandes objetivos para este quadriénio: o crescimento e a afirmação desta indústria. Retribuiremos, através do trabalho e da defesa intransigente dos interesses dos Clubes, a confiança de todos aqueles que confiaram nesta candidatura", concluiu.

Recorde-se que Pedro Proença foi reconduzido sem oposição para um terceiro e derradeiro mandato na presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), anunciou o organismo, sem revelar o resultado das eleições para os órgãos sociais.

No ato eleitoral, que ocorreu durante a tarde, na sede do organismo, no Porto, o ex-árbitro internacional encabeçou a única lista com vista ao quadriénio 2023-2027 e tornou-se o primeiro presidente da história do organismo a ser eleito para três mandatos seguidos.

De acordo com um comunicado publicado no sítio oficial da LPFP, os representantes das 18 sociedades desportivas da I Liga e das 16 do escalão secundário - com exceção das equipas B de Benfica e FC Porro - reelegeram também Mário Costa como presidente da Mesa da Assembleia Geral, Carlos Branco para a direção do Conselho Fiscal e Américo Esteves à frente do Conselho Jurisdicional, todos integrantes da lista de Pedro Proença.

Pedro Proença é o 10.º rosto distinto a passar pelo comando da LPFP, na sequência de Luís Duque (2014-15), de Mário Figueiredo (2012-15), do atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes (2010-11), de Hermínio Loureiro (2006-10), de Valentim Loureiro (1989-91, 1991-94 e 1996-2006), do líder vigente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa (1995-96), de Manuel Damásio (1994-95), que então dirigia o Benfica, e dos já falecidos Lito Gomes de Almeida (1980-89) ou João Aranha (1978-80).