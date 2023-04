Pedro Proença orador no Sports Summit 2023 em São Paulo

O presidente da Liga Portugal vai dar uma palestra dedicada ao modelo de negócio do Futebol Profissional português.

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, vai ser orador no Sports Summit 2023.

O evento que reúne grandes nomes do Futebol e do Desporto decorre entre 25 e 27 de abril no Pavilhão do Estádio Pacaembu, em São Paulo.

Juntamente com a Bundesliga (Alemanha), a La Liga (Espanha) e a Serie A (Italia), a Liga Portugal tem presença garantida no evento numa clara demonstração do interesse crescente que o Futebol Português suscita no estrangeiro, assim como da aposta da atual Direção na internacionalização da marca.

Pedro Proença será, no segundo dia, orador de uma palestra dedicada ao modelo de negócio do Futebol Profissional português, baseado na criação de talento, aos impactos da venda centralizada dos direitos audiovisuais, bem como os desafios que aguardam a Liga Portugal e os Clubes portugueses e a forma de enfrentá-los, explanada no Plano Estratégico 2023-27 que tem sido apresentado às Sociedades Desportivas.

O Sports Summit que reúne alguns dos líderes mais influentes da Indústria do Desporto contará também com palestras de Javier Tebas (presidente da La Liga), Ronaldo Nazário de Lima (antigo futebolista e atual proprietário do Valladolid e do Cruzeiro), Miguel Ángel Gil Marín (CEO do Atlético Madrid), Luigi de Siervo (CEO da Serie A) e Robin Austermann (Diretor Bundesliga Internacional), entre muitos outros.