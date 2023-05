Pedro Proença: "Não podemos ser apenas grandes contribuintes do Estado"

Presidente da Liga fez um balanço positivo da temporada e confia que Portugal vai recuperar o sexto lugar do ranking da UEFA.

No fim de semana em que encerraram os campeonatos profissionais, sem esquecer o play-off que aí vem, Pedro Proença, presidente da Liga, deixou uma mensagem na qual destaca a "competitividade" das competições e mostrou-se confiante na recuperação do sexto lugar do ranking da UEFA, ainda que note serem necessárias as "mesmas condições" dos adversários.

"Altura de balanços, mas, primeiro, de congratular Benfica e Moreirense, campeões de Liga Portugal bwin e Liga Portugal SABSEG, respetivamente, as equipas que se qualificaram para as provas europeias, saudar as subidas de Farense (LP bwin), UD Leiria e Belenenses (LP SABSEG) e enviar mensagem de ânimo a quem não cumpriu objetivos. Todos, sem exceção, souberam honrar as competições profissionais", pode ler-se.

"Mais uma vez, as grandes decisões ficaram guardadas para as últimas rondas, em ambas as competições, com incerteza constante na classificação, o que comprova bem a competitividade do futebol profissional. Foi uma época longa e todas as Sociedades Desportivas estão de parabéns pela resiliência demonstrada numa temporada atípica, dividida a meio por um inédito Campeonato do Mundo jogado no inverno, que virou o calendário do avesso. No início da temporada, lançámos o mote #Não Para e fizemos do aumento do tempo útil de Jogo uma prioridade da Liga Portugal. Observar os índices a subirem jornada após jornada e, mais importante, jogadores, treinadores e árbitros a contribuírem para esse desígnio tem de ser enaltecido. Não podemos competir na indústria do entretenimento sem apresentar um produto diferenciador e com maior qualidade. Temos a certeza de que esta mudança de mentalidade está para ficar", vincou.

Proença abordou depois o ranking da UEFA, no qual Portugal desceu para o sétimo lugar. "2022-23 ficará marcado pela perda do 6.º lugar do ranking da UEFA para os Países Baixos. Esta descida não reflete uma eventual diferença de qualidade para os nossos adversários, e nunca é de mais referir o sistema injusto de apuramento de pontos, que coloca Liga dos Campeões e Liga Conferência ao mesmo nível, e que nos fez descer um lugar na lista, sistema esse criticado pela Liga Portugal desde a primeira hora. Mas, em cada ameaça, surge uma oportunidade. Temos plena confiança nas equipas que nos representam na Europa, sabendo que terão sempre no Regulamento de Competições um quadro que lhe dará todas as condições de se apresentarem ao melhor nível, seja pelas condicionantes no sorteio ou 72 horas de intervalo entre partidas. Temos plena confiança de que recuperaremos o sexto lugar do ranking da UEFA - é imperativo fazê-lo! -, mas não podem pedir aos nossos clubes que façam o mesmo ou melhor na Europa sem que lhes sejam concedidas as mesmas condições dos nossos adversários. Diminuir custos de contexto da atividade é fundamental, nomeadamente num enquadramento fiscal duro para as Sociedades Desportivas. Em 2021-22 o futebol profissional contribuiu com mais de 214 milhões de euros em impostos, sem que essa importância estratégica seja reconhecida. Não podemos ser apenas (grandes) contribuintes do Estado", apontou.

"O Plano Estratégico 2023-27, já apresentado às Sociedades Desportivas, aponta os caminhos da nossa afirmação, para quatro anos que serão de transformação. A Liga Portugal irá a eleições no próximo dia 1 de junho, com lista única - a qual encabeço -, subscrita, pela primeira vez na história, pelas 34 Sociedades Desportivas. Sabemos onde estamos e para onde queremos ir. O futebol profissional está unido e coeso. Num quadro de responsabilidade, escrutínio e exigência, existe total confiança no rumo escolhido. 2022-23 está a ser uma grande temporada. Temos a certeza de que, com o apoio dos nossos Adeptos, figuras centrais em todas as decisões e a quem tudo devemos, 2023-24 será ainda mais espetacular", rematou.