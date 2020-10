Pedro Proença na apresentação da nova sede da Liga: "Não fazia qualquer sentido"

A apresentação do projeto do novo edifício sede da Liga Portugal decorreu esta segunda-feira

Na apresentação do projeto do novo edifício sede da Liga Portugal, que decorreu na Câmara Municipal do Porto, Pedro Proença, presidente da Liga, confirmou que outros concelhos "manifestaram interesse", considerando, todavia que "não fazia qualquer sentido que um projeto desta dimensão não ficasse sediado no Porto, casa do Futebol Profissional desde o ano de 1978. Nesse sentido, é importante deixar uma palavra de agradecimento ao Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, que desde a primeira hora percebeu a importância de manter a Liga no Porto", disse esta segunda-feira.

O início das obras está previsto para junho de 2021. O edifício será composto por sete andares, contando com um auditório com capacidade para mais de 400 pessoas, o primeiro museu das competições profissionais e, ainda, uma zona de Futebol ITECH.