Pedro Proença mantém-se na direção da Associação das Ligas Profissionais Europeias

Presidente da Liga foi eleito para o quadro diretivo do organismo europeu após votação magna em 2016

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, deverá ser reeleito, no final desta semana, como membro da direção da Associação das Ligas Profissionais Europeias (EL, sigla em inglês), cargo este que desempenha desde 2016 no organismo.

O líder da entidade que tutela o futebol profissional português entende continuar no "board" da EL, cuja missão é proteger as competições europeias domésticas, dadas as mudanças em quadros competitivos europeus e a valorização da Liga NOS, a sexta melhor liga do Velho Continente.

Além disso, o presidente da Liga de Clubes pretende dar seguimento ao trabalho desenvolvido ao serviço do organismo europeu nos últimos cincos anos, no qual contou com a importante aliada La Liga, liderada pelo espanhol Javier Tebas.

Pedro Proença foi um dos seis eleitos, em 2016, para integrar o quadro diretivo da EL, que se compôs por 12 membros, apesar da perda de inerência de Portugal nesse comité, provocada pela então descida dos clubes portugueses no ranking da UEFA.

Os intervenientes da assembleia-geral da Associação das Ligas Profissionais Europeias, realizada em Zurique, na Suíça, ficaram agradados e convencidos com a gestão feita na Liga de Clubes e o currículo desportivo internacional do antigo árbitro de futebol.