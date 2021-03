Pedro Proença insiste no apoio do PRR ao desporto e dá exemplo inglês

Pedro Proença, presidente da Liga, volta a insistir na necessidade do futebol e o desporto em geral serem incluídos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

"Continua a ser incompreensível o esquecimento a que o Desporto, aparentemente, foi sujeito no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência", refere Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, insistindo numa ideia que vem repetindo desde que foram conhecidas as linhas gerais do PRR apresentado pelo Governo.

Numa publicação feita na rede social Facebook, dando conta da reunião grupo de trabalho financeiro da Liga Portugal, Proença acrescenta o exemplo inglês para vincar a posição do organismo do futebol profissional. "Curiosamente, nos últimos dias, um excelente exemplo nos chegou do Reino Unido, com o anúncio de investimento por parte do Governo de 347 milhões de euros referentes a um pacote de subsídios ao desporto nacional. O financiamento será usado, em grande parte, para compensar a redução provocada pela restrição do acesso dos adeptos a estádios e instalações desportivas", escreveu.

TEXTO NA ÍNTEGRA

"O grupo de trabalho financeiro da Liga Portugal, no seguimento do que tem vindo a ser o acompanhamento e monitorização do impacto da COVID-19 no futebol profissional, reuniu-se, no dia ontem, com o intuito de alinhar estratégias e prioridades para a retoma que todos ansiamos que se inicie o mais rapidamente possível.

Continua a ser incompreensível o esquecimento a que o Desporto, aparentemente, foi sujeito no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Curiosamente, nos últimos dias, um excelente exemplo nos chegou do Reino Unido, com o anúncio de investimento por parte do Governo de 347 milhões de euros referentes a um pacote de subsídios ao desporto nacional. O financiamento será usado, em grande parte, para compensar a redução provocada pela restrição do acesso dos adeptos a estádios e instalações desportivas.

Como já tive oportunidade de afirmar num passado recente, o momento difícil que atravessamos afigura-se como uma enorme oportunidade de se avançar com um conjunto de reformas estruturantes decisivas para o aumento de competitividade do futebol profissional."