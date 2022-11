Pedro Proença fala em dia histórico para o futebol português

Intervenção do presidente da Liga na intervenção na sessão de abertura do Thinking Football, que começou no Porto.

Arrancou na manhã desta sexta-feira o Thinking Football Summit 2022, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, um de discussão e reflexão sobre futebol que decorr até ao próximo domingo.

Pedro Proença, presidente da Liga, considerou que este é um dia histórico na intervenção que teve na sessão de abertura. "Este será um dos dias mais importantes para o futebol profissional. Lançámos o maior fórum de discussão sobre futebol e concretizámos um sonho que nasceu há três anos. Um desafio ambicioso, que abraçámos com ambição e sem medo. O resultado está aqui, à vista de todos. Este evento, com um conceito inovador, entra para a história do futebol português", disse.

Pedro Proença destacou o "simbolismo" da presença de João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto. "O senhor secretário de Estado é um aliado dos clubes e da Liga Portugal. Não posso deixar de destacar a sua presença. Deu prova do compromisso há uma semana, com a presença na Cimeira de Presidentes. Tê-lo ao nosso lado é um privilégio", referiu.

"Obrigado, Dr. Rui Moreira, a si e a todos os profissionais do Porto. O futebol português está-lhe grato. Esta primeira edição não podia ser noutra cidade que não o Porto. Hoje a Liga Portugal é um ecossistema profissional, a crescer e a apostar na internacionalização, mas nunca perderá esta ligação umbilical com o Porto. É uma promessa que lhe faço", completou, sobre o presidente da Câmara do Porto.

João Paulo Correia felicitou a Liga Portugal pela organização do Thinking Football Summit. "Saúdo a Liga Portugal pela organização de um evento marcante e pelo trabalho que a Liga Portugal tem feito na valorização do Futebol Profissional e dos Clubes que competem nas ligas profissionais", vincou.

Já Rui Moreira salientou a importância para o município em receber a primeira edição do Thinking Football Summit. "Nós é que agradecemos a escolha. É com grato prazer que participo nesta abertura do Thinking Football Summit. Felicito a organização pela dimensão internacional e pela qualidade dos intervenientes. O município do Porto tem todo o interesse em receber este evento. O Thinking Football Summit prestigia a cidade e reforça a notoriedade da modalidade", observou.