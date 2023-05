Pedro Proença: "É preciso que Portugal tenha uma ética irrepreensível"

Confiança das pessoas é importante para a Liga Portugal

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, deixou esta segunda-feira fortes elogios ao impacto do futebol português num contexto europeu, mas realçou logo em seguida que há uma série de aspetos que precisam de ser melhorados. Nomeadamente no que diz respeito à ética.

"É preciso que o futebol seja visto com cada vez mais confiança pelas pessoas. É preciso que o futebol tenha uma ética irrepreensível. E, neste sentido, temos um longo caminho a percorrer", reconheceu Proença na Conferência Bola Branca, a decorrer hoje nas instalações da Rádio Renascença, em Lisboa.

O líder da Liga Portugal começou, na sua intervenção, por salientar o crescente impacto do futebol europeu a nível continental, lembrando que "há neste momento 71 jogadores portugueses nas big five", ou seja, nas cinco principais ligas europeias: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França.

Salientou, nesse sentido, os 23 futebolistas que competem "em equipas da Premier League", assim como os 19 que estão na Ligue 1. Também realçado foi o facto de estar na final de uma prova europeia "o inigualável José Mourinho" e de Marco Silva ter sido "nomeado para treinador do ano em Inglaterra".

"Temos os melhores jogadores do mundo, os melhores treinadores, temos também dos melhores dirigentes, diria eu, e ainda o melhor agente do mundo", prosseguiu Pedro Proença, realçando "o talento" que tem tornado competitivo este modelo de negócio que tem sido praticado no país, com 522 milhões de euros encaixados em transferências em 2022, ficando apenas "atrás da França".

"É um modelo de negócio de sucesso, mas queremos muito mais", afirmou a seguir, lembrando, por exemplo, que "falta algo na capacidade de formar talento". "É preciso que sejam criadas condições para que Portugal consiga reter mais talentos durante mais tempo" no futebol nacional", disse.