Pedro Proença e Governo estiveram reunidos para debater fiscalidade no futebol

Redação com Lusa

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, reuniu-se esta segunda-feira com o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, para debater a temática da fiscalidade na modalidade profissional.

De acordo com o comunicado divulgado pelo organismo, este primeiro encontro serviu para "abordar a questão do enquadramento fiscal no futebol profissional, na defesa intransigente das medidas a adotar visando a sua melhoria e evolução".

Presentes na reunião de hoje estiveram também o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, o chefe do gabinete do presidente da Liga, Filipe Pais, e o diretor executivo do organismo, Rui Caeiro.

Em encontros futuros, a Liga de Clubes pretende desenvolver matérias como o enquadramento fiscal em sede de IVA (diminuição da taxa para os bilhetes de espetáculos desportivos e aumento das atividades passíveis de dedução do imposto), assim como o IRC e IRS (visando a diminuição do imposto relativo aos praticantes desportivos e retoma do regime de profissão de desgaste rápido).

Além dos dois pontos anteriormente referidos, os benefícios fiscais adequados a conferir a este setor económico um tratamento igual aos demais setores de atividade será outro dos temas a ser discutido futuramente.