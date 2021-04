Pedro Proença e a centralização dos direitos televisivos: " Não é tirar a quem ganha mais..."

Pedro Proença, presidente da Liga, esteve esta sexta-feira a debater a centralização dos direitos televisivos do futebol

Quando questionado sobre a redução dos quadros competitivos poder diminuir os valores recebidos pelos clubes, disse: "Não receio que haja uma redução de valor. Queremos melhorar o produto, combater a pirataria, e potenciar a internacionalização das nossas competições, e, com isso, potenciar as receitas dos clubes que acabarão por receber muito mais."

Pedro Proença disse que ainda há mais trabalho a fazer, que só ficará concluído "quando tivermos a coragem para dar condições fiscais, com a redistribuição das apostas, aumentando, assim, o valor entregue aos clubes. Este é um passo que, entre uma panóplia de fatores, irá possibilitar aos clubes melhorar e dignificar o seu futebol".

A centralização dos direitos televisivos foi hoje o prato principal de webinar, organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-políticas, que contou a participação do Presidente da Liga, Pedro Proença, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o antigo Presidente do Conselho Superior do Desporto de Espanha, Miguel Cardenal Carro, e o Prof. Doutor da FDUL, Nuno Cunha Rodrigues, com a moderação do Prof. Doutor João Miranda (FDUL).

No que respeita à intervenção de Pedro Proença, de salientar o momento no qual destacou a importância do futebol na economia portuguesa. "Qual a atividade económica portuguesa que está em sexto lugar na Europa?", questionou para explicar que "se não se defender a nossa indústria, não será possível chegar onde se quer."

De acordo com Pedro Proença, o objetivo da Liga é "fazer um saneamento do Futebol português, dando condições para que todos possam competir em termos internacionais. Não é tirar a quem ganha mais, mas dar mais a quem ganha menos", afirmou.