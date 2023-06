Pedro Proença diz que processo que envolve Mário Costa é "um caso de polícia"

Presidente da Liga Portugal comentou o alegado envolvimento de Mário Costa, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga, num esquema de tráfico de seres humanos.

O processo que envolve Mário Costa, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal, num alegado esquema de tráfico de pessoas é um "caso de polícia". É desta forma que Pedro Proença descreveu o tema, durante o discurso que fez na Assembleia Geral Ordinária da Liga realizada esta segunda-feira, na sede do organismo.

"Enquanto eu for presidente da Liga Portugal, um momento como este não se repetirá", garantiu o dirigente.

E acrescentou: "Para que não restem dúvidas sobre o que já tive oportunidade de dizer nos últimos dias, o presidente, os restantes presidentes dos Órgãos Sociais, a Direção, a Direção Executiva e nenhum colaborador da Liga Portugal sabiam da existência da academia BSports e da sua alegada relação com o ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral."

Pedro Proença destacou também a rapidez com que resolveu o assunto dentro da Liga Portugal, com a renúncia de Mário Costa ao cargo que ocupava. "Nunca existiram, por isso, dúvidas na minha mente desde o primeiro minuto: o Dr. Mário Costa teria de renunciar, de imediato, ao cargo de presidente da Mesa da Assembleia Geral. E essa foi, desde a manhã daquela segunda-feira, a minha única preocupação. Tentei, ao longo dos dois dias seguintes, por todos os meios ao meu alcance, sensibilizar o Dr. Mário Costa para o facto de a sua renúncia imediata ser a única forma de defender os interesses, a reputação e a credibilidade da Liga Portugal. E perante a demora na tomada pública de uma posição, agendei uma reunião de urgência com os presidentes dos três órgãos sociais da Liga. Uma reunião em que, como sabem porque disso informei todos os clubes, estávamos - eu e os presidentes do Conselho Jurisdicional e do Conselho Fiscal - alinhados em renunciarmos aos nossos mandatos caso o Dr. Mário Costa não renunciasse de imediato. E foi assim que, apenas 48 horas depois das primeiras notícias, o Dr. Mário Costa renunciou ao cargo de presidente da Mesa da Assembleia Geral", justificou.