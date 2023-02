Pedro Proença diz que "Porto e Lisboa devem ser exemplos a seguir"

Não cobram IMI aos estádios sediados nas respetivas cidades.

As Câmaras de Lisboa e Porto não cobram IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) aos estádios sediados nas respetivas cidades, ou seja, FC Porto (Dragão), Boavista (Bessa), Benfica (Luz), Sporting (Alvalade), Casa Pia (Pina Manique) e Belenenses (Restelo) estão livres de pagar o imposto, isto depois de a Autoridade Tributária e Aduaneira ter levantado nos últimos dias a hipótese de cobrar aquela taxa municipal. Pedro Proença reagiu com satisfação numa mensagem nas redes sociais.

"Num momento de conjuntura económica difícil para as empresas, famílias e organizações associativas, este é o momento de elogiar os municípios que sabem interpretar estas dificuldades. A Liga Portugal, que avaliou esta situação em sede de Reunião de Direção, congratula-se com a leitura legal e política feita pelas autarquias que já revelaram não cobrar Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) nos estádios sediados nos seus municípios", escreveu.

"Porto e Lisboa devem ser exemplos a seguir, por permitirem aos clubes respirar de forma financeiramente mais saudável ao invés de agravarem ainda mais uma carga fiscal já de si muito elevada", completou Pedro Proença.

Fonte da autarquia portuense esclareceu a O JOGO que pessoas coletivas de utilidade pública estão isentas de pagar IMI, uma posição igualmente partilhada pela Câmara Municipal de Lisboa em relação aos recintos da capital. Além disso, o Estádio da Luz também beneficia do facto de ser um prédio classificado.

A intenção de a Autoridade Tributária e Aduaneira passar a cobrar IMI aos recintos desportivos, à semelhança do que vai fazer com as barragens, fez soar o alarme em vários emblemas, isto apesar de vários clubes estarem isentos, por terem o estatuto de utilidade pública e de os seus estádios serem considerados ainda imóveis de interesse municipal. No seguimento dessa preocupação manifestada pelos clubes, a Liga pediu uma avaliação das consequências da cobrança de IMI ao Grupo de Trabalho Financeiro daquele organismo.