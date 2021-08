Pedro Proença destaca carreira europeia de Paços e Santa Clara

o Paços de Ferreira confirmou a passagem, apesar da derrota em Larne; enquanto o Santa Clara voltou a vencer o Olimpija Ljubljana.

Pedro Proença assinalou esta quinta-feira a passagem do Santa Clara e do Paços de Ferreira ao play off da Conference League. "O talento português em destaque. Parabéns e boa sorte para a próxima fase!", pode ler-se numa publicação na rede social Facebook.

