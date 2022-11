Pedro Pinho condenado a dois anos de prisão com pena suspensa por agressão a jornalista

Empresário de futebol agrediu um repórter de imagem da TVI em abril de 2021, após um Moreirense-FC Porto. Foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa.

Pedro Pinho foi condenado, com pena suspensa de dois anos, por dois crimes cometidos contra um repórter de imagem da TVI, no final do Moreirense-FC Porto, em abril de 2021.

O tribunal deu como provados os crimes de dano com violência e de atentado à liberdade de imprensa. Pelo contrário, concluiu que não foi feita prova, durante o julgamento, do crime de ofensa à integridade física qualificada, de que o Ministério Público também tinha acusado o empresário de futebol..

Pedro Pinho foi também condenado a pagar ao repórter da TVI uma indemnização de 8 540 euros: 1 540 por danos patrimoniais e sete mil euros por danos não patrimoniais.

Segundo o MP, Pedro Pinho abordou a vítima "com o intuito de que parasse de filmar", "desferindo-lhe um pontapé no abdómen e, simultaneamente, no material de imagem com que filmava" e, depois, "encostou o operador de câmara a um gradeamento e segurou-o pelo pescoço, tentando retirar-lhe a câmara" com que fazia o trabalho.

NOTÍCIA CORRIGIDA ÀS 16H11