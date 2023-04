Pedro Guerra não compareceu a sessão em tribunal e foi multado

Pedro Guerra não compareceu à sessão de julgamento do processo movido por Pinto da Costa, Luís Gonçalves, administrador da SAD, e o FC Porto contra o antigo diretor de conteúdos da BTV. Foi multado em 204 euros.

O julgamento do processo movido por Pinto da Costa, Luís Gonçalves, administrador da SAD, e o FC Porto contra Pedro Guerra teve mais uma sessão na manhã desta terça-feira, mas o antigo diretor de conteúdos da BTV não compareceu, depois de, na segunda-feira, a juíza ter indeferido um requerimento apresentado pelo arguido a pedir o adiamento da sessão de hoje.

Por não ter comparecido no tribunal do Bolhão, no Porto, numa sessão em que na ordem de trabalhos estava a audição de uma testemunha por vídeo conferência, Pedro Guerra foi multado em 204 euros.

Pedro Guerra, recorde-se, é arguido no no processo judicial movido pelo FC Porto, Pinto da Costa e Luís Gonçalves. Em causa estão declarações do comentador em 2018 no programa "Prolongamento", da TVI. Afirmou, na altura, que o FC Porto tinha conhecimento prévio das nomeações dos árbitros e associou a vontade do clube à substituição de Fábio Veríssimo para dirigir o B SAD-FC Porto. "Quer Pinto da Costa, quer Luís Gonçalves têm conhecimento prévio de quem é que vai ser nomeado. E aquilo que me constou é que o FC Porto se mexeu para mudar Fábio Veríssimo, e a verdade é que Fábio Veríssimo não veio apitar (....)", disse na altura.

Está acusado de dois crimes de difamação com publicidade e calúnia e um crime de ofensa a organismo.