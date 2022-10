Pedro Guerra disse em tribunal não saber que padres eram árbitros

O antigo diretor de conteúdos da BTV foi ouvido no julgamento relativo à divulgação dos e-mails do Benfica no Porto Canal

Pedro Guerra foi ouvido esta terça-feira no julgamento relativo à divulgação dos e-mails do Benfica no Porto Canal, tendo dado garantias de que desconhecia o significado dos nomes de código utilizados por Adão Mendes, casos de "padres" e "missas".

Padres e missas "foram uma novidade", disse o antigo diretor de conteúdos da BTV, referindo ainda que, ao telefone, Adão Mendes nunca tinha falado em "padres" e "missas". Guerra acrescentou que sempre julgou que Adão Mendes estivesse a falar de programas e comentadores.

Recorde-se que Adão Mendes confirmou em tribunal que, nos e-mails, "padres" e "missas" significavam árbitros e jogos, respetivamente.

O comentador da BTV disse ainda, para reforçar a ideia, de que ao domingo, também dizia "vou ouvir a missa" quando na TVI era transmitido o comentário de Marcelo Rebelo de Sousa.