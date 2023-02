Pedro Guerra comparece em tribunal: "Não tenho medo de Pinto da Costa"

Em causa um processo movido por Pinto da Costa, Luís Gonçalves e o FC Porto

Pedro Guerra compareceu esta segunda-feira em tribunal para uma sessão do julgamento do processo movido por Pinto da Costa, Luís Gonçalves, administrador da SAD, e o FC Porto contra o antigo diretor de conteúdos da BTV.

"Tenho pena que o FC Porto me continue a perseguir, mas não tenho medo do senhor Pinto da Costa. Quem não esteve aqui hoje foi ele", afirmou à saída do tribunal.

Em causa estão declarações de Pedro Guerra em 2018 no programa "Prolongamento", da TVI. Afirmou, na altura, que o FC Porto tinha conhecimento prévio das nomeações dos árbitros e associou a vontade do clube à substituição de Fábio Veríssimo para dirigir o B SAD-FC Porto. "Quer Pinto da Costa, quer Luís Gonçalves têm conhecimento prévio de quem é que vai ser nomeado. E aquilo que me constou é que o FC Porto se mexeu para mudar Fábio Veríssimo, e a verdade é que Fábio Veríssimo não veio apitar (....)", disse.

"No dia em que, em Portugal, as pessoas não puderem dizer aquilo que pensam, muito mal estará o país. Se compreendo a queixa do FC Porto? Claro que não, é uma forma de pressão, a que nos habituou e que me têm feito a mim. Apenas questionei porque é que um árbitro tinha sido mudado. Acham normal que um árbitro seja mudado e o Conselho de Arbitragem, que foi a minha preocupação, não tenha esclarecido?", questionou Pedro Guerra esta segunda-feira à saída do Tribunal do Bolhão.