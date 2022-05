Paulo Renato é o Delegado do Ano, anuncia a Liga

Classificação final dos Delegados e Delegados estagiários revelada esta segunda-feira

A Liga Portugal anunciou esta segunda-feira as classificações dos Delegados e Delegados estagiários do organismo que estiveram sob avaliação no decorrer de toda a temporada de 2021/22, com Paulo Renato a destacar-se no primeiro lugar.

Esta classificação deriva de todos os jogos em que o Delegados estiveram nomeados e o grau de resolução dos eventuais problemas que surgem no decorrer dos mesmos. Nota para Sérgio Ferreira e João Moreira, que terminaram nos 2.º e 3.º lugares.