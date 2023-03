Paulo Futre apadrinha IberCup mais tecnológica de sempre

O antigo futebolista desempenhará o papel de embaixador do evento, que se realizará em Cascais, entre 5 e 8 de abril.

O IberCup, um dos torneios mundiais de futebol juvenil mais consagrados, está de volta, naquela que será a edição mais tecnológica de sempre. O evento, que decorrerá em Cascais, entre os dias 5 e 8 de abril, coincidindo com o período da Páscoa, contará com câmaras de inteligência artificial para registar e gravar mais de 600 jogos ao longo dos quatro dias de competição.

Paulo Futre, antigo futebolista internacional por Portugal, que representou, entre outros, Sporting, FC Porto, Atlético de Madrid, Benfica e AC Milan, será o embaixador do torneio, onde os jovens atletas de clubes como FC Porto, Benfica, Sporting, Braga, V. Guimarães, AC Milan, Atlético de Madrid, Lyon, PSV, Corunha, Málaga, Shakhtar Donetsk, Flamengo e Goiás estarão em ação.

Francisco Kreye, vereador do desporto da Câmara Municipal de Cascais, destacou a importância do evento para os mais novos e para o concelho. "Para as crianças que participam pela primeira vez e para as outras que repetem, a IberCup é uma experiência única e um marco que fica. É uma memória que nunca esquecerão. Vamos ter Cascais com muita vida, são mais de 600 jogos de futebol e isto representa um grande evento desportivo em todos os campos do concelho", frisou.

Já Filipe Rodrigues, diretor do IberCup, assumiu que a expetativa é enorme. "Cascais e IberCup constituem a simbiose perfeita para que este seja um evento com muito sucesso e corresponda às expetativas. Sem o apoio da Câmara, seria totalmente impossível chegarmos a este patamar, não só a nível de equipas, mas também na notoriedade e qualidade em toda organização e em tudo o que implica em termos de logística e instalações desportivas. Pensar em IberCup sem ter Cascais não é, decerto, a mesma coisa", apontou.

Ao longo de onze anos de história e crescimento, o IberCup já viu representadas equipas provenientes de mais de 110 países, entre categorias masculinas e femininas, com a participação de cerca de 10.000 jogadores nos dois eventos do torneio (Cascais e Estoril).

A atual edição já tem quatro mil participantes inscritos, numa competição que vai decorrer em todo o concelho, com 612 jogos espalhados por 27 campos de futebol.