Passou pelo FC Porto, brilha na Liga Revelação e aponta à II Liga: "Com trabalho..."

Avançado Papalélé teve passagem fugaz pela equipa B do FC Porto e, agora, pretende afirmar-se em pleno no plantel principal do Leixões.

De Cabo Verde até Portugal, o avançado Papalelé correu atrás do sonho de jogar futebol. Atualmente é um dos jogadores mais utilizados da equipa sub-23 do Leixões - com 15 jogos e quatro golos marcados -, mas o seu bom rendimento proporcionou-lhe a competir no segundo escalão pela equipa principal dos matosinhenses, frente ao Mafra e Estoril.

O atleta de 22 anos chegou a Portugal na última época, na altura para representar o FC Porto B, mas, este ano, mudou-se para o Leixões, onde acredita que pode crescer. "Fiquei muito feliz por ter passado por um clube grande como é o FC Porto, foi uma boa experiência, mas quando decidi vir para o Leixões foi por acreditar que é um clube fantástico que aposta nos jovens e ajuda a evoluir", explica Papalelé.

As saudades de casa são o mais complicado de gerir, mas a vontade de jogar futebol prevalece. "Foi difícil quando vim para Portugal porque senti muitas saudades da minha família, mas com o passar do tempo também me fui habituando à mudança, consciente que o meu objetivo sempre foi jogar na Europa", assegura o jogador.

Atualmente, o Leixões partilha a liderança da fase de Apuramento de Campeão com o Estoril. E apesar da equipa atravessar uma boa fase, o avançado evita abordar a candidatura ao título, focando-se apenas no próximo jogo e tecendo elogios à equipa. "O mais importante é estarmos focados jogo a jogo. Sabemos que temos uma união muito grande e que isso nos fortalece para atingirmos os bons resultados. Mas agora só pensamos no jogo que se segue", explica o cabo-verdiano, que releva ainda a "competitividade" da prova.

Para o futuro a curto prazo, Papalelé quer agarrar um lugar no plantel de José Mota: "Sempre quis jogar na equipa principal e já o consegui. Agora quero dar continuidade ao trabalho, tanto na Liga Revelação como na II Liga, e sempre que tiver oportunidade quero ajudar os meus colegas. Com trabalho e dedicação vou conseguir agarrar o meu lugar na equipa principal e, mais tarde, sonhar com outros palcos", assegura.