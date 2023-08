Parceria da Liga proporciona 200 mil bilhetes a preços entre os 5 e os 20 euros

Acordo por quatro épocas com cadeia de distribuição alimentar.

A Liga Portugal anunciou esta terça-feira uma parceria com uma cadeia de distribuição alimentar que prevê a disponibilização, durante esta época, de 200 mil bilhetes com descontos no preço de venda.

Com a duração de quatro épocas, este acordo pode, segundo responsáveis daquela entidade, contribuir para o aumento da afluência aos estádios e, por outro lado, da aproximação do futebol às famílias, de uma forma geral.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, salientou que a iniciativa "junta duas grandes marcas: a maior marca de distribuição em Portugal e uma das maiores marcas desportivas do país, que é a Liga Portugal".

O dirigente informou que os bilhetes em causa vão ser vendidos a preços "entre 5 e 20 euros". "Queremos encher os estádios e trazer as famílias ao futebol", acrescentou.