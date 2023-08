Histórias do Papa Francisco: o pata dura que foi expulso do balneário

As histórias curiosas sobre a devoção do Papa ao futebol, acesa na infância pelo San Lorenzo.

Corria o ano de 2013 quando Alfio Basile, treinador argentino, reencontrou Fernando Miele, presidente do San Lorenzo quando por lá passou, entre 1998 e 1999. "Já viste quem é o novo Papa?", perguntou o antigo dirigente, que também ofereceu a resposta: "É o Bergoglio, o padre que tu expulsaste do balneário do San Lorenzo."

Esta é apenas uma entre imensas histórias do Papa Francisco relacionadas com o futebol, numa viagem que agora se faz a propósito do arranque das Jornadas Mundiais da Juventude.