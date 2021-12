Operação Malapata: Ministério Público pede prisão preventiva para César Boaventura

A Operação Malapata foi realizada no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público (MP) no DIAP do Porto, com a participação da Autoridade Tributária e Aduaneira - Direção de Finanças do Porto.

O Ministério Público (MP) pediu prisão preventiva para o empresário de futebol César Boaventura, detido pela Polícia Judiciária no âmbito da Operação Malapata.

De acordo com o Jornal de Notícias, o MP propôs ao juiz de instrução criminal que o principal arguido, César Boaventura, fosse sujeito a uma medida privativa da liberdade.

No decurso da operação policial, foi apreendida "documentação diversa" relativa à prática dos factos, além de viaturas automóveis e material informático.