Operação Malapata: César Boaventura fica em prisão domiciliária

César Boaventura, detido pela Polícia Judiciária no âmbito da Operação Malapata, vai ficar em prisão domiciliária, decidiu, esta quinta-feira à noite, o juiz de instrução criminal, no TIC do Porto. A notícia é avançada

De acordo com o JN, o Ministério Público tinha proposto ao juiz de instrução criminal que o arguido fosse sujeito a uma medida privativa da liberdade.

Os outros dois detidos no âmbito desta operação ficam em liberdade, já César Boaventura ainda vai recolher provisoriamente ao estabelecimento prisional de Custóias, onde permanecerá até haver condições, na casa onde habita, para a instalação do sistema de pulseira eletrónica.