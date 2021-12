Operação Malapata: a reação de Rui Pinto à detenção de César Boaventura

Rui Pinto recordou a criação em 2012 de uma sociedade anónima offshore denominada GIC Corporation SA.

Rui Pinto utilizou a conta pessoal no Twitter para reagir à detenção de César Boaventura, empresário de futebol que foi detido no âmbito da Operação Malapata. "César Boaventura detido por indícios da prática de crimes de fraude fiscal, burla qualificada e branqueamento de capitais. Um esquema que poderá ter movimentado cerca de 70 milhões de euros. Será uma boa altura para reler esta thread", introduziu Rui Pinto, remetendo para publicações feitas no dia 13 de outubro.

"Em 28 de Novembro de 2012 foi criada em São Tomé e Príncipe uma sociedade anónima offshore denominada GIC Corporation SA. Este tipo de sociedades rege-se pelas normas do Decreto-Lei nº 70/95, de 31 de dezembro, conhecido como Regime das Sociedades Anónimas Offshore", escreveu na na altura Rui Pinto, acrescentando que "essa sociedade teria forçosamente um capital mínimo exigido de 5000 USD, e um mínimo de 2 sócios, e foi utilizada por César Boaventura, na elaboração de um conjunto de contratos que envolveu as SAD do Benfica e do Atlético CP."

Confira os tweets de Rui Pinto: