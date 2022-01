Olhanense–Barreirense adiado devido a casos de Covid-19 na equipa algarvia

Encontro estava agendado para este domingo, no Estádio José Arcanjo

O Olhanense - Barreirense, que estava agendado para este domingo, às 13h00, no José Arcanjo foi cancelado por agentes desportivos do Olhanense terem acusado positivo à Covid-19.

O adiamento não foi de mútuo acordo, já que, segundo o Olhanense, o Barreirense, "por falta de solidariedade", não queria adiar o jogo, tendo a Federação Portuguesa de Futebol papel preponderante para que a partida fosse adiada para outra data, que ainda não foi estabelecida.

Eis o comunicado:

"Serve o presente para informar os nossos sócios e adeptos que a Federação Portuguesa de Futebol na sequência de resultados de testes positivos ao SARS-CoV-2 a agentes desportivos do SC OLHANENSE, decidiu, nos termos do regulamento da prova, ponderado o risco para a saúde pública, e pela aplicação do Princípio da Precaução, proceder ao adiamento do jogo do dia de amanhã ( hoje ) frente ao Barreirense por falta de solidariedade do nosso oponente que não aceitou adia-lo de comum acordo.



A saúde de todos estará sempre em primeiro lugar, está sempre foi e será a nossa postura, independentemente desta atitude infeliz por parte do nosso adversário.



Agradecer desde já a pronta intervenção e demonstração de apoio por parte da FPF na rápida resolução desta situação fortuita que nos sucedeu no dia de hoje a menos de 24h da partida aquando da realização dos testes obrigatórios para a mesma."